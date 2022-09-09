Yıldız ile beraberindekiler, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş 'ı makamında ziyaret etti, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız, Suruç'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

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