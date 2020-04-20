Son Dakika › Yaşam › AK Parti Şaphane ilçe Başkanı Hasan Basri Mete, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika
AK Parti Şaphane ilçe Başkanı Hasan Basri Mete, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı
6 saat önce
Kütahya'nın Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.
Kütahya'nın Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ilçedeki esnaf ve vatandaşlara Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Hasan Basri Mete, "Bugün AK Parti Şaphane olarak Belediyemiz tarafından temin edilen yaklaşık 500 maskeyi merkez ve çevre mahallelerimizdeki esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ulaştırdık. Tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça maskesiz dışarı çıkmamasını rica ediyoruz. Hep birlikte bu günleri hükümetimizin aldığı tedbirlere uyarak aşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:22 Kaynak: İHA
Son Dakika Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi ESENYURT'TA O GÖRÜNTÜLERE CEZA YAĞDI Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım