AK Parti Sarıkamış İlçe Teşkilatı'ndan 65 yaş üstü üyelere telefon - Son Dakika

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AK Parti Sarıkamış İlçe Teşkilatı'ndan 65 yaş üstü üyelere telefon
6 saat önce
AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, 65 yaş üstü üyelerini tek tek arayarak, dışarı çıkmamaları için ikaz etti.
AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, 65 yaş üstü üyelerini tek tek arayarak, dışarı çıkmamaları için ikaz etti.
Ayrıca aranan 65 yaş üstü üyelerin bir istekleri olup olmadığı soruldu. Sıkıntı ve talepleri olan üyeler, diğer zamanlarda da ilçe başkanlığına müracaat edebilecekler. AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, alınan kararlara büyük ciddiyetle yaklaştıklarını söyleyerek, "65 yaş üstü bin üyemizi tek tek aradık. Sarıkamış AK Parti teşkilatı olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın kültürünün torunlarıyız. Bu görevi bütün ciddiyetiyle yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:42 Kaynak: İHA
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