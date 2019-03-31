AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar Oyunu Kullandı
1 saat önce
- AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın oyunu kullanması AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar oyunu kullandı.
- AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın oyunu kullanması
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar oyunu kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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