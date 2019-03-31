Son Dakika Haberleri: AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar Oyunu Kullandı

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar Oyunu Kullandı

1 saat önce

- AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın oyunu kullanması AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar oyunu kullandı.

- AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın oyunu kullanması
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Salih Bayraktar, Sarıyer, AK Parti, Güncel
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