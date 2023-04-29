14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor. Liderler il il miting yaparken, seçim araçları da mahalle mahalle gezerek propaganda yapıyor.
Muğla'da AK Parti'nin seçim aracının sürücüsü ilginç bir olaya imza attı. Yol kenarında TİP'li gençleri gören sürücü, adeta kendinden geçti. Sürücünün yaptıkları izleyenleri kahkahaya boğdu.
Sürücü aracıyla gezdiği sıralarda TİP'li gençlerle karşılaşınca megafonu eline alıp " AK Parti, AK Parti, AK Parti" diye bağırmaya başladı. Sürücü son olarak ise "Yıkılın" diye gençlere seslendi. O anlarda TİP'li gençlerde sürücüye dans edip el sallayarak karşılık verdi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti seçim aracının sürücüsü TİP'li gençleri görünce izleyenleri şaşırtan bir tepki verdi - Son Dakika