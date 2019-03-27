AK Parti Seçim Bürosuna Ateş Açılması

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde, AK Parti'nin seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açtığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde, AK Parti'nin seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açtığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir'in Salih Omurtak Caddesi'ndeki seçim bürosuna gece saatlerinde saldırıda bulunuldu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler, failin yabancı plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.



Şüpheli M.K (32), İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz'un koordinesinde düzenlenen operasyonla Eriklice köyü yakınlarında otomobilini terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.



Beldedeki evinde yapılan aramalarda da tüfek ele geçirilen şüpheli, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.



Şüphelinin ilk ifadesinde, seçim bürosuna ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.



Kırklareli Valisi Osman Bilgin de beldeye gelerek, Belediye Başkanı Gürel Koşdemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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