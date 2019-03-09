AK Parti Seçim Bürosuna Taşlı Saldırı

AK Parti'nin Altındağ'da bulunan bir seçim irtibat bürosunun deposu ile bina önündeki araçların camlarını kıran saldırgan yakalandı.

AK Parti'nin Altındağ'da bulunan bir seçim irtibat bürosunun deposu ile bina önündeki araçların camlarını kıran saldırgan yakalandı.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki AK Parti seçim irtibat bürosuna taşlı saldırı yapıldı. Parti bayraklarının bağlandığı kaldırım taşlarını seçim irtibat bürosunun yanındaki deponun camına ve bina önünde bulunan park halindeki üç araca fırlatan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Deponun ve araçların camları kırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Kısa sürede yakalanan zanlı, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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