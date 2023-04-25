Bahçelievler'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan şüpheliler yakalandı

25.04.2023 17:08

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı olduğu aktarıldı.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda; söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E. adlı şüpheliler gözaltına alınmıştır"

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, 49 fişek, 6.75 gram uyuşturucu, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetlerin ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden O.Ş.'nin toplam 17 suç kaydı, C.E.'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet eren Kacmaz: ÖNALDILAR 7 Lİ İTTİFAK BİZA SALDIRIYORLAR DİYE ŞİMDİDE AK PARTİ BİNALARINA SEÇİM BUROLARINA SALDIRTIYORLAR. AMA BAS BAS BAGRAM MAGLUM ZİHNİYETTEN KINA DAHİ AGIZLARINDAN TIK YOK Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Bahçelievler, Kocasinan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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