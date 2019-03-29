Son Dakika Haberleri: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz - Seçim Günü Hazırlıkları (2)

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz - Seçim Günü Hazırlıkları (2)

1 saat önce

-AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları ANKARA - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

-AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları ANKARA - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:55 Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Güncel
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