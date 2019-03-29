AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz - Seçim Günü Hazırlıkları (2)
1 saat önce
-AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları ANKARA - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
-AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları ANKARA - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:55 Kaynak: AA
İstanbul İçin Yapılan Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç! Fark Yüzde 1'in Altında
Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret
Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz
İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti