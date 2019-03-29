AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Seçim Günü Hazırlıkları ve Sonuç...
1 saat önce
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin basın toplantısı düzenlediANKARA - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin...
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Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi
ANKARA - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:03 Kaynak: İHA
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