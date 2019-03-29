Son Dakika Haberleri: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Seçim Günü Hazırlıkları ve Sonuç...

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Seçim Günü Hazırlıkları ve Sonuç...

1 saat önce

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin basın toplantısı düzenlediANKARA - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin...

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi

ANKARA - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim günü hazırlıkları ve Sonuç Alım Sistemi'ne ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Genel
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