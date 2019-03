AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bu Yıl İlk Kez Tek Zarf İlkesini...

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart seçimlerinde ilk kez tek zarf ilkesini uygulayacaklarını belirterek, "Türkiye'nin 118 yerinde merkez kurduk ve 118 çağrı merkezi koordinatörü eğittik" dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yavuz, dün Seçim İşleri Başkanlığı olarak bir değerlendirme yaptıklarını ve bundan sonraki süreci son kez planladıklarını kaydederek, "Bu süreci ikiye ayırmamız mümkün. Seçimden önceki süreç ve seçim günü. Seçim gününden önceki süreç bir anlamda geride kalmış oluyor, çünkü yarın 18.00'de propaganda bitiyor. Propagandanın bitmesinden sonra seçim gününe herkes odaklanıyor" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin 118 yerinde merkez kurduk ve 118 çağrı merkezi koordinatörü eğittik"



Yavuz, her ilde bir Sonuç Alım Sistemi (SAS) görevlisinin olduğunu belirterek, 118 yerde ve İstanbul'da merkezler kurduklarını açıkladı. Sonuç Alım Sistemi'nin 2014 seçimleriyle AK Parti'de kurgulandığını dile getiren Yavuz, sistemin bugüne kadar çok büyük gelişim kaydettiğini vurguladı. Yavuz, "Oraların başında da koordinatörler var 118 kişi. 7 bin 227 kişi de sonuç alım görevlisi var. O gün arkadaşlarımızla süreci takip edeceğiz. Kurduğumuz bu sistemle seçim günü sandıklar kapanır kapanmaz, oy pusulaları açılmaya başlandığında daha sonuçlar sandık sonuç tutanağına kaydedilmeden pusulalar açılıyor. İçinde pusulaların olduğu bir tek zarf ilkemiz var. İçinde 3 tane pusula var, muhtarlığı da sayarsak 4 pusula var. İlk olarak büyükşehir belediyesine ilişkin bir oy pusulası ilk kez okunmaya başlıyor. Büyükşehir belediyesine has pusulalar okunmaya başlandığında bizim Sonuç Alım Sistemi devreye giriyor. Görevli arkadaşlarımıza verdiğimiz oy sayım döküm çizelgesine kaydedilmek üzere, daha diğer pusulalar okunmaya başlanmadan ve sandık sonuç tutanağı imzalı hale gelmeden görevli arkadaşımız yan tarafa geçiyor. Bir kısım yerde de mobil uygulama üzerinden yapılıyor. Hemen sonuç gidiyor ve buradaki arkadaşlar da illerden gelen sonuçları takip ediyor. Biz daha sandık sonuç tutanağı oluşturulmadan kendi görevlilerimiz üzerinden sonuçları alıyoruz ve sisteme giriyoruz. Kurmuş olduğumuz itiraz ve şikayet heyeti de ayrı bir uygulama sayesinde bizim az oyla kaybetme ihtimali veya kazanma ihtimali olan yerleri daha süreç işlerken belirlemeye çalışıyor ve ona göre hazırlıkları yapıyor. Türkiye'nin 118 yerinde merkez kurduk ve 118 çağrı merkezi koordinatörü eğittik. Yaklaşık 10 bin de çağrı merkezi görevlisini eğittik. Her biri bilgisayar ekranlarının karşısında olacak. Bir de 780 bin parti görevlisi, bu 10 bin arkadaşımıza veri aktaracak. 780 bin kişiden gelen verilerin çok hızlı bir şekilde bize ulaşacağını düşünüyoruz. SAS ile sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız. Gidişatı daha baştan anlayıp, ona göre kritik illeri belirlemek suretiyle oralara ilişkin hazırlıklarımızı gözden geçireceğiz" şeklinde konuştu.,



"Bu yıl ilk kez tek zarf ilkesini uygulamış olacağız"



Bu yıl ilk kez bir merkez oluşturularak, kurulan merkeze ilişkin de bir yazılım kurgulandığına değinen İhsan, yazılım sayesinde görevlilerin çok daha hızlı şekilde nerelere ilişkin hazırlık yapılması gerektiğini önceden belirlemeye çalışacaklarını söyledi. İhsan, bu ilk kez uygulanacak olan tek zarf ilkesiyle geçersiz oy oranlarının düşeceğini vurgulayarak, "Bu yıl ilk kez tek zarf ilkesini uygulamış olacağız. Bundan önceki seçimlerde yaklaşık yüzde 4,5 geçersiz oyumuz vardı. Bu geçersiz oyların sayısını azaltma derdi içinde yeni yasal düzenleme yaptık. Yüzde 4,5 oranında olan geçersiz oy oranının tek zarf ilkesiyle yüzde 2'lere ineceğini tahmin ediyorum" dedi.



Yavuz, oy pusulalarını anlatarak vatandaşın nasıl oy kullanması gerektiğini de açıkladı. 3 pusulayı sandık kurulunun direkt verdiğini belirten Yavuz, şöyle devam etti:



"İkinci pusula belediye başkanlığına ilişkin oy pusulasıdır. Büyükşehir pusulası daha büyük. Büyükşehirde daha fazla aday giriyor seçime. İlçede daha az sayıda parti katılıyor, o yüzden oy pusulası küçülüyor. Bir de belediye meclisine ilişkin oy pusulası var. Büyükşehirden biraz daha küçük ama belediye başkanlığından biraz daha büyük bir oy pusulası var, sarı renkte gösteriliyor. 3 pusula ve zarf veriliyor. Dördünü birlikte zarfın içine koyuyor."



YSK'nın son derece güvenilir, şeffaf ve aleni bir süreç işlettiğine dikkat çeken Yavuz, dünyada bu işi YSK'dan daha iyi işleten bir seçim kurulunun olmadığını düşündüğünü açıkladı. YSK'nın yaptıklarının dışında kanunların da partilere seçimi adım adım takip etme yetkisi verdiğini dile getiren Yavuz, yasada değişiklik yaparak partilerin liste vermesinin önüne geçtiklerini kaydetti.



"Bin 893 çağrı görevlisi İstanbul'da eğitildi"



Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavuz, seçim günü Sonuç Alım Sistemi'nde çalışacak görevli sayısının tam rakamlarının sorulması üzerine, "118 yerde çağrı merkezi kurduk ve hepsine çağrı merkezi koordinatı atayarak onları eğittik. Bu çağrı merkezlerinde her biri 25 sandıktan sorumlu olacak şekilde çağrı merkezi görevlisi belirledik. Onların sayısı da 7 bin 277'dir. İstanbul'u ayrı kurguladık. Bin 893 çağrı görevlisi İstanbul'da eğitildi. 100 kişi asıl 50 yedek olmak üzere burada belirlediğimiz arkadaşlarımız var. Toplamda 10 bine yakın oluyor. Bilgisayar ekranlarının başında olacak, bir de bu merkezlere veri veren görevliler var. Onların sayısı da 870 bin 161 kişi olarak belirlendi" yanıtını verdi.



"Milli irade sandığa çok güzel bir şekilde yansısın istiyoruz"



Yavuz, geçersiz oyların önlenmesine ilişkin geliştirilen sisteme dair sorulan soruyu da, "Dünyada seçim katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Aynı zamanda geçersiz oyların fazla olduğu da bir ülkeyiz. Bu kadar fazla olmasın istiyoruz. Bunu izale edecek bir şey yaptık. Tek zarf ilkesi bunu izale etmeye dönüktü. Göreceksiniz, geçersiz oylar son derece düşük olacak. Katılım ise daha fazla olsun istiyoruz. Dünyanın katılımı en fazla olan ülkesiyiz ama yüzde 100'e yaklaşsın istiyoruz. AK Parti seçmenine diyoruz ki özellikle gidelim ve erken gidelim. Milli irade sandığa çok güzel bir şekilde yansısın istiyoruz" yanıtını verdi. - ANKARA

