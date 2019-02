AK Parti Seçim Kampanyasını Sivas'tan Başlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız." dedi.



Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen ilk mitingde Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.



Sivas'a her zaman güvendiklerini, bu kentin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanyanın ilk mitingini de Sivas'tan başlattıklarına işaret etti. Erdoğan, "Kampanyayı 'ya Allah Bismillah' dedik, buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak milletimizle kucaklaşıyor, hasret gideriyoruz." ifadelerini kullandı.



Alanda AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolların üyelerinin tezahüratları üzerine Erdoğan, "Ben de AK kadınlarla gurur duyuyorum. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Siz bugüne kadar kaleyi hep içeriden fethettiniz ve şu kalan 51 günde inşallah bu fethi kaptırmayacaksınız, buna inanıyorum. AK gençler de burada, sizlere inanıyorum, güveniyorum." diye konuştu.



31 Mart seçimlerinin tüm Türkiye, bölge ve insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Kutlu yürüyüşümüzün son imtihanı olan 31 Mart için Sivas'tan başlamamızın bir anlamı var. Sivas, Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyetimizin aklıdır. Sivas, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehirdir. Sivas Kongresi ortak aklın toplandığı merkezdir. Burası esarete meydan okuyan, istiklal ve hürriyeti hedef gösteren bir karargahtır. Tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, sazıyla sözüyle Aşık Veysel'in temsil ettiği o derin geleneğiyle medeniyetimize hizmeti hayatlarının gayesi haline getirmiş nice mümtaz simasıyla Sivas bugün de karargah şehirlerimizden biridir."



"Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek, "100 yıl önce Türk milleti bu şehirde, milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diyerek yedi düvele meydan okumuştur. Milletimiz manda ve himaye kabul edilemez iradesiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını Sivas'tan dünyaya haykırmıştır." şeklinde konuştu.



Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Sivas Kongresi'nde istiklale ve istikbale sahip çıkan tüm devlet ve millet adamlarını saygıyla, rahmetle yad ettiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"1919'da Sivas'ta Kurtuluş Savaşı'mızın ve Cumhuriyetin temeli atıldı, manifestosu yazıldı, ufukları çizildi. İşte bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas'ta verirken, 100 yıl sonra bizler de o ilkeleri, kararları, idealleri buradan tekrar ediyoruz. Sivas'tan yola çıkarken diyoruz ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de, Tendürek'te, Gabar'da hatta Kandil'de kırdık, yine kırarız.



Afrin'de, Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye hayali kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır."



"Bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlardan 31 Mart'ta milli iradeye bir kez daha sahip çıkma, büyük Türkiye hedefine, birliğe, kardeşliğe bir kez daha güç verme sözünü aldı.



Vatandaşlara "Şimdi öyle bir cevap verin ki 80 vilayet sesinizi duysun, milli iradeyi yok sayanların yürekleri titresin." diyerek seslenen Erdoğan, "Sivas milli iradeye, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Merkezde, ilçelerimizde ve beldelerimizde milletin partisi AK Parti'ye mührü vuruyor muyuz?" sorusunu yöneltti.



Erdoğan, alandaki vatandaşların "evet" diye bağırması üzerine, "Durmak yok yola devam. Sivas'ta kapı kapı dolaşarak, eş, dost, ahbap hepsini ziyaret ederek hatta Sivas'ın dışındaki Sivaslıları da arayarak bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Sivas'ı sadece sevmekle kalmadıklarını aynı zamanda şehrin her karış toprağını eserlerle, hizmetlerle donattıklarını ifade etti.



(Sürecek)

