AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak - Son Dakika

AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak

28.05.2021 09:03

Uzun bir süredir üzerinde çalışılan Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'na ilişkin taslak çalışmasını tamamlayan AK Parti, önümüzdeki hafta MHP'ye götürmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunumu yapılan taslağa göre seçim barajı yüzde 5'e indirilecek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de üzerinde durduğu milletvekili transferine karşı tedbirler alınacak ve seçmen göçünün önüne geçmek için düzenleme yapılacak.

AK Parti'de, yüzde 10'luk seçim barajının indirilmesi konusunda sıfır baraj, yüzde 5 ve 7 seçenekleri üzerinde duruluyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantılarda, AK Parti kurmaylarının büyük bir bölümü, MHP'nin de sıcak baktığı gibi ülke seçim barajın yüzde 5'e indirilmesinden yana görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yüzde 5'lik seçim barajına itiraz etmediği öğrenildi.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİNE KARŞI TEDBİR

Taslakta, MHP lideri Bahçeli'nin en çok üzerinde durduğu milletvekilli transferine karşı da tedbir alınıyor. Partilerin seçime girme şartları değiştiriliyor. Buna göre, seçimden altı ay öncesine kadar kongrelerini tamamlayan siyasi partiler seçime girebilecek. Partilerin seçime girme konusunda TBMM'de grubu bulunması şartı ise mevcut mevzuattan çıkarılıyor.

HAZİNE YARDIMINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Türkiye gazetesinin haberine göre taslakla, her seçim çevresine 7 milletvekili düşecek şekilde daraltılmış bölge benzeri bir sistem oluşturulması öngörülüyor. Buna göre hâlen 87 olan seçim çevresi, 124'e çıkacak. İstanbul'un üç olan seçim çevresi 12'ye yükselecek. Milletvekili sayısı 7'den az olan iller tek seçim çevresi olarak değerlendirilecek. HDP sebebiyle en çok tartışılan konular arasında yer alan hazine yardımı konusunda taslakta bir değişiklik yapılmadığı öğrenildi. Bu konuda seçimlerde en az yüzde 3 oy alma şartı korundu.

SEÇMEN GÖÇÜNÜN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Taslakla, son yerel seçimlerindekine benzer bir seçmen göçünün önüne geçilmesi için de düzenleme yapılıyor. Buna göre seçmen kütüğü kesinleştikten sonra bazı istisnai hâller dışında seçmenin yer değiştirmesi mümkün olmayacak.

AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, AK Parti, Baraj, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak - Son Dakika


Son Dakika

Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi

Son Dakika Haberleri
09:21 Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi!
09:18 Bakan Koca yeni bir kamu spotu paylaştı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz
09:16 Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu
09:15 BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici
09:13 Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü
09:12 Araç şarampole yuvarlandı! Can pazarı: 5 yaralı
09:11 Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı
09:07 Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı
09:05 Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı
09:03 AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak
Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi!         
09:21
BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici         
09:15
Araç şarampole yuvarlandı! Can pazarı: 5 yaralı Araç şarampole yuvarlandı! Can pazarı: 5 yaralı         
09:12
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi         
09:00
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış         
20:48
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 09:29:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement