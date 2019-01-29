Son Dakika Haberleri: AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Orhan Şerifsoy Caddesi üzerinde düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Orhan Şerifsoy Caddesi üzerinde düzenlenen törenle açıldı.

SKM'nin açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende milletvekilleri, Sekmen ve İl Başkanı Öz'ün konuşmalarının ardından açılış kurdelası kesilerek SKM davetliler tarafından gezildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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