AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Orhan Şerifsoy Caddesi üzerinde düzenlenen törenle açıldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Orhan Şerifsoy Caddesi üzerinde düzenlenen törenle açıldı.
SKM'nin açılış törenine AK Parti Erzurum
Milletvekilleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz
, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende milletvekilleri, Sekmen ve İl Başkanı Öz'ün konuşmalarının ardından açılış kurdelası kesilerek SKM davetliler tarafından gezildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:44 Kaynak: İHA
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