AK Parti seçim manifestosunu 31 Ocak'ta açıklayacak
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara
'da yapacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:25
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