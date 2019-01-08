Son Dakika Haberleri: AK Parti seçim manifestosunu 31 Ocak'ta açıklayacak

AK Parti seçim manifestosunu 31 Ocak'ta açıklayacak

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." dedi.

AK Parti seçim manifestosunu 31 Ocak'ta açıklayacak, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:25 

Ankara, Ekonomi
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