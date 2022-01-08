AK Parti seçmenine küfürler savuran Göçmez, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Kıyamet koptu! Volkan'dan görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti.

İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şahsın davranışının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Erhan Göçmez'in 3 ay önce partiye üye olduğu ve partide herhangi bir görevinin olmadığı kaydedilmişti. Aynı zamanda açıklamada, Erhan Göçmez'in İYİ Parti ile ilişiğinin kesildiği de ifade edilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Erhan Göçmez polis ekipleri tarafından Dilovası ilçesinde yakalandı. Yakalanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Göçmez, yapılan işlemlerin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.