AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Aydın güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde Ahmet Aydın yeniden başkanlığa seçildi.

İlçedeki bir kır düğün merkezinde düzenlenen kongreye, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, eski bakanlardan Nihat Zeybekci'nin de aralarında bulunduğu partililer katıldı.

Kerem Ali Sürekli, konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. Sürekli, kentte kötü bir yönetim sergilediğini kaydederek, "2024'de başta Seferihisar olmak üzere birçok ilçeyi kazanacağız ve inşallah Büyükşehir'i de 2024'de AK Partili bir belediye haline getireceğiz." dedi.

Tek listeyle gidilen seçimde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Aydın yeniden başkanlığı seçildi.