AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı, bölge halkının görüşlerine ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu - Son Dakika

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarına ilişkin "AK Defter" adını verdikleri raporu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını bildirdi.

Ahmet Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, haftanın belirli günlerinde ilçe halkıyla görüştüklerini, sorun ve çözüm önerilerini dinlediklerini kaydetti.

AK Defter adını verdikleri bir rapor hazırladıklarına işaret eden Aydın, Ankara ziyaretinde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a raporu takdim ettiklerini belirtti.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seferihisar ile ilgili konulara hakim olduğuna dikkati çekerek, "AK Parti, Türkiye'nin tüm mahalli idarelerinde iddialı ancak Seferihisar, AK Parti'nin ilk seçimlerde kazanacağı İzmir ilçelerinden biri olarak görülüyor. Bunu biz Seferihisar'da yaptığımız çalışmalarda yaşayarak görürken, Genel Merkezin de bize bu hassasiyetle yaklaşması bizleri onurlandırdı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Aydın, Ankara programı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek talepleri hakkında bilgi verdiklerini, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile toplantı gerçekleştirerek ilçe sorunlarını ele aldıklarını aktardı.