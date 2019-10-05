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AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Kurulu gerçekleşti

1 saat önce

Seferhisar'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu gerçekleşti.

AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Kurulu gerçekleşti, System.String[]

Seferhisar'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu gerçekleşti.

Seferihisar Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti'de küsme ve gönül koyma mefhumlarının olmaması gerektiğini kaydeden Aydın, "Gelecek yerel seçimlere bugünden hazırlanarak ilçe halkımızın hizmet beklentilerini karşılama mecburiyetimiz ve görevimiz var." dedi.

İlçe yönetimi olarak vatandaşla diyaloğu en üstü noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Aydın, vatandaşın taleplerini dinlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Seferihisar Belediyesinin ekonomik durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın, "Her ay İzmir Büyükşehir Belediyesinden ekonomik yardım talep ederek ya da sahip olduğu mülkleri büyükşehire satarak belediye ekonomisini ayakta tutmaya çalışmak takdir edersiniz ki sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüm olarak sunulamaz. Günü kurtarmaya yönelik girişimler yerine uzun vadeli planlamalar ve tedbirler ilçemiz adına daha doğru yaklaşımlar olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:09 Kaynak: AA
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