AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

27.03.2022 21:50
AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı.

Cemal Bekle, burada yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan hadiselerin bir kez daha devlet ve vatandaş güvenliğinin önemini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Güvenlik alanına yapılan yatırımların oldukça hayati olduğuna dikkati çeken Bekle, Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı yatırımlar masada söz sahibi olduğunu ve yeni dünyanın oyun kurucu aktörleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Buca metrosu konusunda Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Bekle, "Maalesef çok büyük bir vizyonsuzluk ile karşı karşıyayız." dedi.

Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Türkiye ve Seferihisar için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda yeni katılan üyelerin rozetleri takıldı.

Narlıdere, Güzelbahçe ve Çeşme'de de İlçe Danışma Meclisi toplantıları yapıldı.

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Seferihisar, Çağan Irmak, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Seferihisar İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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