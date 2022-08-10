Konuya ilişkin emniyet yetkililerine haber verdiklerini belirten Çipiloğlu, "Hazırlanan parti afişleri partimizin 21. kuruluş yılı dönümüne ilişkindi. Emniyet yetkilileri gerekli incelemenin başlatıldığını ifade ettiler. Biz olayın bireysel olduğunu düşünmek istiyoruz. AK Parti teşkilatları olarak olayı gerçekleştirenleri şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çipiloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan reklam tabelasındaki parti afişlerinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldığını öğrendiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Şehzadeler, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Çipiloğlu'ndan parti afişlerinin yırtılmasına tepki - Son Dakika

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