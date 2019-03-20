AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayına Silahlı Saldırı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye başkan adayı Osman Başterzi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, AK Parti Belediye başkan adayı Osman Başterzi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Başterzi, seçim çalışmalarının ardından evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.





Sol ayağından yaralanan Başterzi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.





Burada tedavi altına alınan Başterzi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Öte yandan, olayı gerçekleştirdiğini belirten A.Y, polis merkezine giderek teslim oldu.





Zanlının ilk ifadesinde, Başterzi ile alacak verecek mesele yüzünden aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.





Soruşturma sürdürülüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi

Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var

Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar