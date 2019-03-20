AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayına Yapılan Silahlı Saldırı

AK Parti Selçuk
Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi
'ye silahlı saldırı düzenlenmesinin zanlısı tutuklandı.
Başterzi'ye dün gece 00.30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıyı kendisinin yaptığını belirterek polise teslim olan A.Y'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada Selçuk Adliyesi önünde toplanan grup, sevki sırasında zanlıyı protesto etti.
AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim çalışmalarından evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğramış, bacağından yaralanan Başterzi, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.