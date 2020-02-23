AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına Fahri Şakar seçildi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına Fahri Şakar seçildi - Son Dakika

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına Fahri Şakar seçildi

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına Fahri Şakar seçildi.

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına Fahri Şakar seçildi, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına Fahri Şakar seçildi.


Şemdinli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Büyük Çiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosu slaytta izlendi.


Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kongrenin hayırlara vesile olması dileklerinde bulunarak, "İl, ilçe, kadın, gençlik, encümen, mahalle, belde, köy teşkilatları olarak bu büyük ve kutlu davanın neferleriyiz. Bizim derdimiz hakka ve halkımıza hizmettir. Bizim derdimiz vatan, millet ve ümmettir. Bunun için bizim derdimiz de, davamız da büyüktür. Küçük ve gündelik sorunlarda boğulacak ne zamanımız ne de fırsatımız var. Elbette yaşamın her alanında var olacağız ama asla küçük sorunlar için büyük ve kutlu davamızı tökezletecek zayıflıklardan geri duracağız. AK Parti teşkilatı olarak sıkmadık el, değmemiş omuz, ısıtmadığımız yürek, tebessüm etmediğimiz hane, selam vermediğimiz esnaf kalmayacaktır. Rabbim Cumhurbaşkanımızın, AK Partimizin, devletimizin, vatanımızın, milletimizin ve tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Bu temenniler ile tekrardan kongremizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına Fahri Şakar seçildi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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