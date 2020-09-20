AK Parti Serdivan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Serdivan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Serdivan İlçe Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Serdivan İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

AK Parti Serdivan İlçe Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Yavuz, AK Parti döneminin en büyük icraatının başkanlık sistemine geçiş olduğunu aktardı.

Cumhur İttifakı'nın temelinin o gün atıldığını, bugün gelinen noktada çok bereketli hale geldiğini vurgulayan Yavuz, "Bu bereket kendini Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, Anadolu'da gösteriyor. DEAŞ'a karşı, PKK'ya karşı, dış güçlere karşı gösteriyor çok şükür. Bağımsız ve dik duran bir devlet haline nasıl dönüştüğümüzün en büyük izahı ve kanıtı, bugün Akdeniz'de yaşanan olaylardır. 'Mavi vatan' dedik, kırmızı çizgimizi çizdik ve dik duruşu sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdikleri kongrelerin her birinde ayrı heyecan yaşadıklarını belirterek, kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

"Teşkilat çalışmaları titizlikle yürütülüyor"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de pandemiyle mücadeleyi hızlı ve kararlı şekilde sürdürürken teşkilat çalışmalarını da titizlikle yürüttüklerini kaydetti.

Kongrelerde salgınla mücadele için alınan önlemlerin teşkilat çalışanlarınca hassasiyetle kontrol edildiğini aktaran Atabek, şehrin yükselen yıldızı, markası olan Serdivan'ın AK Parti Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise Serdivan'ın her seçim dönemi kendilerini rahat hissederek seçim çalışmalarını yürüttükleri, birlik ve beraberliği artırarak omuz omuza çalıştıkları bir ilçe teşkilatı olduğunu belirterek, "İnşallah kongremizden sonra yeni arkadaşlarımız ve mevcut arkadaşlarımızın eskiden gelen tecrübeleriyle yeniden güçlü şekilde yola devam edeceği bir kongre olacağını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Serdivan'a yapılan ve planlanan projelere değinen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir." düsturuyla şehir, millet ve ülke için en güzelini, en iyisini yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Kongrede mevcut başkan Burak Erken güven tazeledi.

Ali İhsan Yavuz, Serdivan, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Serdivan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika


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