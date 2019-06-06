Son Dakika Haberleri: AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma

1 saat önce

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı, bayramlaşma programı düzenledi.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma, System.String[]
AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı, bayramlaşma programı düzenledi.
Belediye düğün salonundaki programa, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile partililer katıldı.
Sorgun, dünya nüfusunun 2 milyara yaklaştığını belirterek, şöyle konuştu:
"Elhamdülillah, ülke olarak şehrimizde bir şey olmadı ama dünyanın başka bir ülkesinde bir Müslümanın ayağına diken battığında bundan acı duymuyorsak kamil iman sahibi değiliz. Biz binanın tuğlalarıyız. Biz samimiyetle çalışır, sonucunu Allah'a bırakırız. İstanbul seçimleri çok önemli. Bayram tatili için İstanbul'dan gelen hemşehrilerimizle mutlaka görüşüp, bunun önemini anlatmamız lazım, mutlaka sandığa gitmeliler."
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay da teşkilat olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, herkesin bayramını kutladı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:41 Kaynak: AA
Konya, Seydişehir, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ı uğurlama kuyruğu Kırmızıya bürünen Meke Gölü havadan görüntülendi Kurtulmuş: AK Parti'ye karşı kızgınlığın bedeli, CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:55:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]