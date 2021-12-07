AK Parti Seydişehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığı 75. İlçe Danışma Meclisi toplantısını yaptı.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde başlayan toplantının açılış konuşmasında İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, hükümet olarak 19 yıldır millete hizmet ederek, yapılmayan işlerin yapıldığını ve ülkedeki vesayet sistemine son verildiğini söyledi.

Ülke gündemine yönelik açıklamalarda da bulunan İlçe Başkanı Atalay, "Gün birlik günüdür. Ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı günlerden elbette hep beraber düze çıkacağız." dedi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal da şimdiye kadar seçim vaatlerinde söz verdikleri projeleri tamamladıklarını ifade ederek, "Seyid Harun çevre düzenlemesi, Arasta Çarşısı, Millet Bahçesi ve Kuğulu Park'taki projelerin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ediyor. Seydişehirli hemşehrilerimiz hizmetlerin en güzeline layık. Birliğimizi beraberliğimiz koruduğumuz sürece çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Programa, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hançerli ve Mehmet Taylan, İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.