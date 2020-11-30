AK Parti Seydişehir İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Fatma Aydın atandı - Son Dakika

AK Parti Seydişehir İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Fatma Aydın atandı.

Aydın, yaptığı açıklamada, daha önce görev yapan kadın kolları başkanlarına teşekkür etti.

Ortak amaçlarının AK Parti'ye ve "AK dava"ya hizmet etmek olduğunu ifade eden Aydın, "Bu kutlu yolda amacımız gönüllere dokunmak, insanlara yardım eli uzatmaktır. Birlik beraberlik içerisinde Genel Merkezimizin programı doğrultusunda çalışacağız. Beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı