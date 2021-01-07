AK Parti Seydişehir Teşkilatı, Beyşehir'de silah fabrikalarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve yönetim kurulu üyeleri, Beyşehir'deki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ile Organize Sanayi, Üzümlü ve Huğlu'daki silah fabrikalarına bir dizi ziyarette bulundu.

Atalay ve beraberindekiler, yeni seçilerek göreve başlayan AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Beyşehir Organize Sanayinde faaliyetleri devam eden silah fabrikalarını ziyaret eden heyet, iki bölgenin kalkınması konusunda birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Seydişehir ve Beyşehir'in aynı bölgede olduğunu belirten İlçe Başkanı Atalay, "Huğlu ve Üzümlü, silah sanayi konusunda, ekonomik açıdan hem ülkemize hem bölgemize büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık ise Beyşehir silah sanayisinin Türkiye'de alanında 1 numara olduğunu belirterek, "Yılda 3 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Pazar sorunumuz da şükür yok." dedi.