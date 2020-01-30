AK Parti Seydişehir teşkilatı üyelerinin depremzedelere yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Seydişehir teşkilatı üyelerinin depremzedelere yardımı - Son Dakika

AK Parti Seydişehir teşkilatı üyelerinin depremzedelere yardımı

6 saat önce

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı üyeleri Elazığ depreminde zarar gören depremzedeler için Ziraat Bankası AFAD hesabına para yatırdı.

AK Parti Seydişehir teşkilatı üyelerinin depremzedelere yardımı, System.String[]

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığı üyeleri Elazığ depreminde zarar gören depremzedeler için Ziraat Bankası AFAD hesabına para yatırdı.

AK Parti Teşkilatı üyeleri depremzedeler için topladıkları parayı Ziraat Bankası'nda açılan AFAD hesabına yatırdı.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Omuz ver Seydişehir sloganı ile Elazığ ve Malatya depreminde, mağdur olan kardeşlerimize, AK Parti Seydişehir teşkilatı olarak yardımlarımızı kardeşlerimize ulaştırmak için bulunabilmek Ziraat Bankası'na toplu olarak gidip, açılan AFAD hesabına karınca kararınca yardımda bulunduk. Kampanyamıza destek veren tüm teşkilat üyelerimize sevgi ve saygılar sunarım." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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