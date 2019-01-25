Son Dakika Haberleri: AK Parti Seyhan Adayı Fikret Yeni, Bacağından Bıçaklandı (3)

AK Parti Seyhan Adayı Fikret Yeni, Bacağından Bıçaklandı (3)

21 dakika önce

VALİ DEMİRTAŞ: FAİLİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZAdana Valisi Mahmut Demirtaş, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

AK Parti Seyhan Adayı Fikret Yeni, Bacağından Bıçaklandı (3), System.String[]
VALİ DEMİRTAŞ: FAİLİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Vali Demirtaş, Yeni'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sağlık durumu çok iyi. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Olayın failini tespit ettik. İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda yakalayacağımızı düşünüyorum. Restoranda ciddi bir şey de yok aslında. Geliyor 'merhaba' diyor bıçağı çekiyor. İnşallah bizde yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:58 Kaynak: DHA

Adana, Mahmut Demirtaş, Seyhan, Güncel
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