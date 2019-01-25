AK Parti Seyhan Adayı Fikret Yeni, Bacağından Bıçaklandı (3)
45 dakika önce
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL'DAN YENİ'YE ZİYARETAK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL'DAN YENİ'YE ZİYARET
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal
ve Jülide Sarıeroğlu
, bacağından bıçaklanan AK Parti'nin Seyhan
Belediye Başkan adayı Avukat Fikret Yeni'yi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ünal, "Sağlığı son derece yerinde. Maalesef talihsiz bir olay yaşanmış. Şu anda saldırgan aranmakta. Dolayısıyla bu saldırının amacı, gerekçesi nedir şu anda bilinmiyor. Saldırgan yakalandığında konu açıklığa kavuşacaktır. Ama saldırının herhangi bir şekilde husumetten kaynaklanmadığı, görüldüğü kadarıyla, ilk aşamada baktığımızda ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor" dedi.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:46 Kaynak: DHA
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