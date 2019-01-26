AK Parti Seyhan Adayı Yeni'yi Bıçaklayan Şüpheli Teslim Oldu

AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı, eski il başkanı avukat Fikret Yeni'yi, seçim çalışması için gittiği kebapçıda bacağından bıçaklayan M.A., Mersin'de polise teslim oldu.

AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı, eski il başkanı avukat Fikret Yeni'yi, seçim çalışması için gittiği kebapçıda bacağından bıçaklayan M.A., Mersin'de polise teslim oldu.



Olay, dün 18.00 sıralarında Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Partilileriyle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, girdiği kepapçıda M.A. ile karşılaştı. M.A. tartışmaya başladığı Yeni'yi bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Bıçağı ikinci kez saplamak için hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan şüpheli, kaçtı. Yaralı Fikret Yeni ise partililer tarafından hastaneye götürüldü.



POLİSE TESLİM OLDU



Otomobiliyle kaçan şüpheliyi yakalamak için polis kent genelinde arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra otomobil, Uğur Mumcu Meydanı'nda terk edilmiş halde bulundu. Bugün öğle saatlerinde ise M.A. Mersin'de polise teslim oldu. Şüpheli Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A., emniyette sorguya alındı.



Tedavisinin ardından taburcu olan Fikret Yeni ise, 'Cumhur İttifakı' Adana adayları tanıtım mitingine katıldı. - Adana

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