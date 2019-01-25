Son Dakika Haberleri: AK Parti Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Yeni'ye Bıçaklı Saldırı

AK Parti Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Yeni'ye Bıçaklı Saldırı

1 saat önce

Adana'da AK Parti'nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni, bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

AK Parti Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Yeni'ye Bıçaklı Saldırı, System.String[]
Adana'da AK Parti'nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni, bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni yemek yediği sırada, M.A isimli bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yeni, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeni'nin durumunun iyi olduğunu bacağından yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan M.A isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:17 Kaynak: İHA

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