Son Dakika Haberleri: AK Parti Seyitgazi Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

AK Parti Seyitgazi Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

1 saat önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

AK Parti Seyitgazi Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı, System.String[]
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Seyitgazi'deki seçim koordinasyon merkezinin açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Merkezin açılışına; AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Seyitgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Hasan Kalın, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkezin açılışının ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Kalın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde çok çalışacaklarının sözünü verdi. Başkan Kalın, "Bugün görüyorum ki 2014'den buraya kadar geldiğimizde aziz coğrafyamızın, aziz insanlarının gönlünde olmuşuz. Sizler de bizimle birliktesiniz, bizlere güç kattınız ama bizim omzumuzdaki yükü kadar daha artırdınız. Onun için bize çalışmak düşer. Bize sizlerin her daim yanında olmak düşer. 5 yıl önce bu topraklara Seyitgazimizin çocuğu olarak geldik. Seyitgazili hemşehrilerim beni kendi çocuğu gibi bağrına bastı. Hangi kapıya gitsek, 'Bizim oğlumuz, bizim çocuğumuz' geldi dediler. İşte bu beni daha fazla çalışmaya itti. Onun için 5 yıl boyunca didindik, çabaladık ve Seyitgazimizi bulunması gereken yerlere getirmek için çalıştık. İyi günde, kötü günde, sağlıkta, hastalıkta her daim yanınızda olduğumuz gibi Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonrada 5 yıl boyunca iyi günde, kötü günde her daim, her zaman sizin yanınızda olmaya şeref sözü veriyorum" diye konuştu.

Seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından restorasyonu tamamlanan Seyitgazi Hükümet Konağı'nın açılışı da yapıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Eskişehir, AK Parti, Seyitgazi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir

Sağlık Bakanı Koca'dan Yerel Seçim Çağrısı: Kırgınlıkları Bir Kenara Atıp, Sandığa Gidin Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Seyitgazi Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]