Son Dakika Haberleri: AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş Açıklaması

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, "Siirtliler en iyi hizmete layıktır.

AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş Açıklaması, System.String[]
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, "Siirtliler en iyi hizmete layıktır." dedi.

İlbaş, partisince Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin son 15 yılda hayata geçirdiği önemli projelere değindi.

Seçilmesi halinde istihdama yönelik farklı projeleri hayata geçireceğini aktaran İlbaş, "Allah'ın izniyle farklı projelerimiz var, bu projeler üzerinde çalışıyoruz. Şehrimizi güzelleştirmek için kullandığımız çiçekleri kendimiz üreteceğiz. Başka şehirlere satıp, para kazanacağız. Siirtliler en iyi hizmete layıktır." ifadesini kullandı.

Toplantıya AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile çok sayıda davetli de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Merkez, Siirt Üniversitesi, Ali İlbaş, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da, 3 Halk Otobüsü Cayır Cayır Yandı 164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 17:05:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]