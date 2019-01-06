AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş Açıklaması
1 saat önce
AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, "Siirtliler en iyi hizmete layıktır.
AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, "Siirtliler en iyi hizmete layıktır." dedi.
İlbaş, partisince Siirt Üniversitesi Merkez
Kampüsü konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin son 15 yılda hayata geçirdiği önemli projelere değindi.
Seçilmesi halinde istihdama yönelik farklı projeleri hayata geçireceğini aktaran İlbaş, "Allah'ın izniyle farklı projelerimiz var, bu projeler üzerinde çalışıyoruz. Şehrimizi güzelleştirmek için kullandığımız çiçekleri kendimiz üreteceğiz. Başka şehirlere satıp, para kazanacağız. Siirtliler en iyi hizmete layıktır." ifadesini kullandı.
Toplantıya AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile çok sayıda davetli de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:23 Kaynak: AA
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