AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı İlbaş, Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, esnafı ziyaret ederek, destek istedi.
İlbaş, beraberinde partililerle Helvacılar ve Ayakkabıcılar Çarşısında esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.
Ziyarette, 70 projesi arasında yer alan "Kentsel Dönüşüm
" çalışması hakkında bilgi veren İlbaş, Siirt'i marka şehir haline getireceklerini dile getirdi.
İlbaş, "70 projemiz şehrimizi ihya edecek. Hayati öneme sahip Ulus
, Batı ve Karakol mahallelerimizi kapsayan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, şehre bir kimlik kazandıracak. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza projenin tüm detaylarını anlatıyoruz. Esnaf ve halkımızın desteği bizleri mutlu ediyor." dedi.