Son Dakika › Politika › AK Parti Siirt İl Başkanı Çalapkulu, görevinden istifa etti - Son Dakika
AK Parti Siirt İl Başkanı Çalapkulu, görevinden istifa etti
7 saat önce
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:05 Kaynak: DHA
AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalapkulu, '1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum' dedi.
AK Parti'de Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu istifa etti Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi Atık toplayıcısı, yanlışlıkla kendisine verilen ve ikramiye kazanan kuponu iade etti A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti