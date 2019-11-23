Son Dakika Haberleri: AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç göreve başladı
Son Dakika Güncel AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç göreve başladı - Son Dakika

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç göreve başladı

6 saat önce

AK Siirt İl Başkanlığına atanan Ekrem Olgaç ile Merkez İlçe Başkanı Öner Geyik göreve başladı.

AK Siirt İl Başkanlığına atanan Ekrem Olgaç ile Merkez İlçe Başkanı Öner Geyik göreve başladı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan Olgaç parti binası önünde karşılandı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yaptığı konuşmada, 2023 vizyonuna değinerek partinin en üst kademesinden en alt kademesine kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini söyledi.

Olgaç da kendisini bu göreve layık görenleri mahcup etmeyeceğini belirterek, kendisinden önce göreve yapan tüm başkan ve partililere teşekkür etti, bayrağı daha ilerilere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

Öner Geyik ise el birliğiyle büyük bir heyecanla çalışacaklarını belirtti

Törene, AK Parti İlçe başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç göreve başladı

Milletvekili, Osman Ören, AK Parti, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı mercimeğin market raflarındaki kilo fiyatı 11 TL oldu
AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı "Kılıçdaroğlu'nun, yalan habere dayanarak siyasi senaryo üretmesi acizliktir" AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:07:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç göreve başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]