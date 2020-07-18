AK Parti Siirt İl Başkanlığı'ndan Türk Kızılay'ına destek - Son Dakika

AK Parti Siirt İl Başkanlığı'ndan Türk Kızılay'ına destek

AK Parti Siirt İl Başkanlığınca, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verildi.

AK Parti Siirt İl Başkanlığınca, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verildi.

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AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç'ın startını verdiği kan bağışı kampanyasına, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teşkilat üyeleri de destek verdi.


Olğaç, kampanyayla ilgili parti binası önünde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde kan vermenin daha da önemli hale geldiğini söyledi.


Kan vermenin hayat kurtardığını belirten Olğaç, "Kızılay'ımızın başlattığı kampanyaya tüm yönetim ve üyelerimizle destek çıktık. Kan vermenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir ünite kanın hayat kurtardığını biliyoruz. Bu sorumluluk çerçevesinde yönetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerimize günler öncesinde çağrıda bulunduk ve bağışta bulunduk. Şu an itibariyle 45 -50 ünite kan toplandı." diye konuştu.


Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç ise destek veren AK Parti İl Başkanlığına teşekkür ederek, "Pandemi sürecinden dolayı stoklarımızda azalma vardı. Stoklarımızdaki azalmayı yapılacak kan bağışı kampanyasıyla telafi etmeyi düşünüyoruz. Maske takma ve sosyal mesafeye göre kan bağışı aldık. Önümüzdeki haftalarda kamu kurum ve sivil toplum örgütleriyle de kan bağışı kampanyasını başlatacağız." dedi.

AK Parti, Kızılay, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Siirt İl Başkanlığı'ndan Türk Kızılay'ına destek - Son Dakika
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