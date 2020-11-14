AK Parti Siirt İl Başkanlığı'ndan Türk Kızılayı'na kan bağışı - Son Dakika

AK Parti Siirt İl Başkanlığı'ndan Türk Kızılayı'na kan bağışı
14.11.2020 14:47
AK Parti Siirt İl Başkanlığı üyeleri, Türk Kızılayı Siirt Şubesine kan bağışında bulundu.
AK Parti Siirt İl Başkanlığı üyeleri, Türk Kızılayı Siirt Şubesine kan bağışında bulundu.
AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, azalan stoklarına destek amacıyla yönetici ve üyelerle bağışta bulunduğunu söyledi.
Bir sürecek kampanyada 100 ünite kan vermeyi planladıklarını bildiren Olgaç, "Kovid-19'la mücadele döneminde kan vermek daha da önemli hale geldi. Bir ünite kanın hayat kurtardığını biliyoruz. Bu sorumluluk çerçevesinde yönetim kurulu başta olmak üzere tüm üyelerimize bağış yapmaları için çağrıda bulunduk." diye konuştu.
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