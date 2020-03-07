AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ekinci atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ekinci atandı - Son Dakika

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ekinci atandı

6 saat önce

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Ekinci atandı.

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ekinci atandı, System.String[]

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Ekinci atandı.


Göreve başlayan Ekinci, Nurten Temiz'den aldığı bayrağı daha da ileriye taşıyacağını belirtti.


Kendisini bu görev getirenleri mahcup etmeyeceğini ve tüm kadınların sesi olacağını belirten Ekinci, şunları kaydetti:


"Tüm mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği bu yolda tüm teşkilat mensuplarımızla emin adımlarla ilerleyeceğiz. Partimin üst organlarından en alt kademesindeki üyesine kadar koordineli bir şekilde ekip ruhuyla hareket ederek tüm vatandaşlarımızın gönülleri kazanmaya, AK Parti'yi daha da güçlendirmeye çalışacağız. Bu görevi bana tevdi edenlere teşekkür ediyorum, kendilerini mahcup etmeyeceğim."

AK Parti, Ekinci, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor
Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığına Ekinci atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]