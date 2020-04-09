AK Parti Siirt Milletvekili Ören'den hastaneye maske desteği - Son Dakika

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Siirt Devlet Hastanesine 10 bin maske bağışladı.

Ören tarafından hazırlatılan maskeler hastane yetkililerine teslim edildi.

Ören, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele en ön safta sağlık personelinin yer aldığını söyledi.

Hükümetin salgının yayılmasını önlemek için her türlü önlemi aldığını aktaran Ören, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadelede el birliğiyle başarıya ulaşmamız mümkündür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere devletimizin her kademesi gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. İnşallah bu zor süreci hep birlikte kurallara uyarak, temastan uzak durarak ve kendimizi izole ederek atlatacağız. İlimizdeki sağlık personeline maske desteğinde bulunduk. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek. Allah kendilerinden razı olsun."

Ören, Kovid-19 mücadelesinde görev alan herkese kolaylıklar diledi.