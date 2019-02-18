AK Parti Siirt Milletvekili Ören'den "Tıp Fakültesi" Açıklaması
1 saat önce
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Tıp Fakültesi kurulması konusunda yer arayışının sürdüğünü belirtti.
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören
, Tıp Fakültesi kurulması konusunda yer arayışının sürdüğünü belirtti.
Ören, partisinin seçim çalışmaları kapsamında geldiği Siirt'te vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Tıp Fakültesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ören, şunları kaydetti:
"Tıp Fakültesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın Siirtlilere bir hediyesi. Sadece ilimize değil bölgeye de hitap edecek bir hastane kurulması hedefleniyor. Yer arayışlarımız sürüyor. Fakültenin yapılacak istişare ile en uygun yerde yapılması sağlanacak."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:58 Kaynak: AA
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