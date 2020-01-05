AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, tarım, sağlık ve eğitim anlamındaki projeler hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Ören, beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ile bir kafede düzenlediği toplantıda, basın mensuplarına il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Siirt'in sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Ören, proje aşamasındaki 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin eski Polis Meslek Yüksek Okulu güzergahında yapılması için ilgili yerlere gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Ören, Ilusu Barajının su tutmaya başlamasıyla Botan Vadisi Milli Park alanının gözde haline geleceğini kaydetti.