AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören
, Eruh
'ta esnaf ziyaretinde bulundu.
Beraberinde AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile ilçeye gelen Ören, Kaymakam Murtaza Dayanç ve Belediye Başkanı Cevher Çiftçi
'yi makamında ziyaret etti.
Eruh halkının kadirşinas bir halk olduğunu belirten Ören, şunları kaydetti:
"Fırsat buldukça güzel ilimizin şirin ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de kaymakamımız ve belediye başkanımızla ziyaretimizi gerçekleştirdik, bayramlarını kutladık. Eruh ilçemiz, hizmetlerin en güzeline layıktır. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilçemizin sorunlarının çözümünde elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."