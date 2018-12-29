Ak Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet...
1 saat önce
AK Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet Yıldırım, Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy'u belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:38 Kaynak: AA
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