Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet...

Ak Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet...

1 saat önce

AK Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet Yıldırım, Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy'u belediye başkanlığına aday gösterdi.

Ak Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet..., System.String[]
AK Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet Yıldırım, Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy'u belediye başkanlığına aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:38 Kaynak: AA

Şile, Tuzla, Şişli, Ümraniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız."

Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:52:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]