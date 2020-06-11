AK Parti Silifke İlçe Başkanı Kurt, Cennet-Cehennem obruklarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, ilçenin önemli turizm alanlarından biri olan Cennet-Cehennem obruklarında yapılan çalışmaları inceledi.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruklarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

İyileştirme çalışmaları kapsamında 135 metre derinliğinde 452 basamaklı merdivenle inilen Cennet Mağarası'na çelik konstrüksiyonlu asansörle inileceğini, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası'da yapılan seyir terasıyla izlenebileceğini aktaran Kurt, obrukların bölge turizmi için çok önemli olduğunu belirtti.

Kurt, 250-300 bin turistin geldiği obruklara bundan sonra 500 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini söyledi.