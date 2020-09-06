AK Parti Silifke İlçe Başkanı Kurt, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Silifke İlçe Başkanlığına Mehmet Emin Kurt, yeniden seçildi.

Silifke Kapalı Pazar yerinde sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilerek düzenlenen 7. Olağan Silifke İlçe Kongresi'nde, tek liste halinde gidilen seçimde, geçerli oyların tamamını alan Kurt, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Başkan Kurt, kongre sonunda yaptığı konuşmada, Silifke'de her zaman partili ve partisiz ayrımı yapmadan tüm vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydetti.

Kongreye AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, İl Başkanı Cesim Ercik, Silifke MHP İlçe Başkanı Levent Nogay ve çok sayıda partili katıldı.