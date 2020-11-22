AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi

22.11.2020 18:37

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti'ye olan teveccüh ve sevdanın her gün büyümeye devam ettiğini, son bir yılda İstanbul'da 220 bin yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti'ye olan teveccüh ve sevdanın her gün büyümeye devam ettiğini, son bir yılda İstanbul'da 220 bin yeni üye kaydı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şenocak, Silivri'deki Mega Saray Düğün Salonunda düzenlenen AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2 hafta önce başladıkları ve yarın itibarıyla salgın nedeniyle ara vermek durumunda kalacakları kongre sürecinde 12 ilçe kongresini tamamladıklarını kaydetti. AK Parti sevdası ve davasının büyüyerek devam ettiğini dile getiren Şenocak, "AK Parti'ye olan teveccüh ve sevda her gün akın akın büyümeye devam ediyor. Son bir yıl içerisinde İstanbul'da 220 bin yeni üye kaydı gerçekleştirdik. Özellikle salgın sürecinden sonra İstanbul teşkilatı 39 ilçesiyle beraber 106 bin 155 yeni üyenin kaydını 40 gün içerisinde gerçekleştirdi." diye konuştu. Şenocak, "AK Parti çöküşe geçti, kan kaybediyor." gibi sözlerin sarf edildiğini aktararak, şöyle devam etti: "(AK Parti kan kaybediyor) denilen noktada, biz bir yılda 220 bin yeni üyeyi AK Parti teşkilatları yapar. Onun için sizin o hayalleriniz, rüyalarınız asla gerçekleşmeyecek ama siz hayallerinizle yaşamaya devam edin. Biliyoruz ne hayaller kurduğunuzu. Sizin tek hayaliniz, AK Parti'nin çöküntüye uğraması, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeden gitmesi ama başaramadınız, asla da başaramayacaksınız. AK Parti teşkilatları buna asla müsaade etmeyecektir. Bunların bir ideali var. Diyorlar ki, 'Bu ülkede AK Parti olmamalı. 'Çünkü AK Parti varsa, Libya'da başımıza bela.' diyorlar. Bugün Recep Tayyip Erdoğan varsa, Suriye'de tüm planlar ve Akdeniz'de kurdukları hayaller çöpe atılmış demektir. Bugün AK Parti ve Recep Tayyip varsa, dünyadaki Müslüman ve mazlum kardeşlerimizin uyanmasına vesile olmuştur diyorlar." Duraksamadan gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ve AK Parti'yi çok daha fazla güçlendireceklerini belirten Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her noktasında güzel işler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak Silivri'de yol arayışına girdiklerini aktaran Şenocak, "Cumhur İttifakı ruhuyla Silivri'deki teşkilatımıza Volkan başkanı emanet ettik. Cumhur İttifakı'nın ruhunu yansıttığınız için ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayını seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın istikametinde yol haritamızı uygulamaya söz veriyoruz. Aynı kararlılık ve güçlü Cumhur İttifakı ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Şenocak, siyasetin meslek edindirme makamları olmadığını, siyasetin ülkeye ve davaya hizmet için gönül esaslı bir çalışma olduğuna işaret ederek, teşkilatlara bu noktada siyaset yapmaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Silivri İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi. Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Emine Sare Aydın, Tülay Kaynarca, Şamil Ayrım, Hasan Turan, Abdullah Güler ve Ahmet Hamdi Çamlı ile AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile bazı ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile partililer katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise başka bir programının çıkması nedeniyle kongreye katılamadı. AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Silivri 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika


Son Dakika

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